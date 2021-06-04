Путин назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку вакцин от коронавируса

Он сказал это на ПМЭФ-2021.

Сегодня, 4 июня. Президент России в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал политически мотивированные запреты на закупку вакцин от коронавируса абсурдными.

Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин, - сказал глава государства.

Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форму проходит в очном формате со 2 по 5 июня.

Видео: ПМЭФ-2021