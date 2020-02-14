Путин и Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор

Стороны обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых во время последней встречи в "нормандском формате".

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор. Лидеры двух стран обсуждали следующую встречу "нормандской четверки". Об этом сообщили на официальном сайте главы Украины.

Помимо этого, стороны обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых во время последней встречи в "нормандском формате". Путин обратил внимание на освобождение украинцев, которые находятся в Крыму, на Донбассе и в России. Также Зеленский и Путин решили активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы.

Последний раз президенты разговаривали 31 декабря 2019 года.

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном.