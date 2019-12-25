Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»

Разговор состоялся по телефону.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили ряд вопросов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу правительства Германии.

Отмечается, Путин и Меркель обсудили в ходе телефонного разговора выполнение Минских соглашений, транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток-2". Подняты были также двусторонние вопросы, сообщает пресс-служба.

Ранее мы писали, что США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку-2". Детали договоренностей должны обнародовать в ближайшие часы.

Фото: kremlin.ru