  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»
Сегодня, 22:09
79
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»

0 0

Разговор состоялся по телефону.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили ряд вопросов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу правительства Германии.

Отмечается, Путин и Меркель обсудили в ходе телефонного разговора выполнение Минских соглашений, транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток-2". Подняты были также двусторонние вопросы, сообщает пресс-служба.

Ранее мы писали, что США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку-2". Детали договоренностей должны обнародовать в ближайшие часы.

Фото: kremlin.ru 

Теги: минские соглашения, разговор путина и меркель, северный поток 2
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии