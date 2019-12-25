Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Обсудили коронавирус и ситуацию в Идлибе.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Темами беседы двух лидеров были пандемия коронавируса в мире, а также напряжённая военная ситуация в Идлибе.

Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией. Пресс-служба Кремля

Что касается ситуации в сирийском Идлибе, то Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что суверенитет и территориальная целостность Сирии должны быть неприкосновенны.

Ранее госдеп вновь напомнил Турции о возможных санкциях за покупку С-400.