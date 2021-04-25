Путин и Байден проведут встречу в июне

Помощника президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что встреча российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом состоится в июне 2021 года. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1", информирует "РИА Новости".
Ушаков отметил, что стороны уже достигли предварительных договоренностей, но конкретные сроки и место проведения саммита пока не разглашаются.
Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь.
Юрий Ушаков, помощник президента России
Ушаков подчеркнул, что Белый дом проявляет активное желание в организации этих переговоров.
Напомним, 13 апреля Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести двусторонний саммит на нейтральной территории.
Ранее Байден официально признал геноцид армян.
Видео: МИД России
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