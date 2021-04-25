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Путин и Байден проведут встречу в июне

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Конкретные сроки и место проведения пока не разглашаются.

Помощника президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что встреча российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом состоится в июне 2021 года. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1", информирует "РИА Новости".

Ушаков отметил, что стороны уже достигли предварительных договоренностей, но конкретные сроки и место проведения саммита пока не разглашаются.

 Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь.

Юрий Ушаков, помощник президента России

Ушаков подчеркнул, что Белый дом проявляет активное желание в организации этих переговоров. 

Напомним, 13 апреля Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести двусторонний саммит на нейтральной территории. 

Ранее Байден официально признал геноцид армян.

Видео: МИД России

 
Теги: владимир путин, джо байден, саммит сша и россии, юрий ушаков
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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