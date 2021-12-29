Путин: ОДКБ не позволит реализовывать цветные революции

Страны Организации Договора о коллективной безопасности не позволят развиваться сценариям цветных революций. Об этом в ходе внеочередной сессии Совета ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, в настоящее время злоумышленники продолжают пытаться вовлекать граждан через социальные сети в протестные акции.
Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер отметил, что в беспорядках на территории Казахстана участвовали обученные и четко управляемые группы боевиков, которые прошли специальную подготовку в зарубежных лагерях.
Ранее премьер Киргизии Акылбек Жапаров предупредил о риске проникновения боевиков в страны ОДКБ.
Видео: YouTube / Ала-Тоо 24 МАЕК / ДАЙДЖЕСТ
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