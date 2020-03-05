В Совфеде ответили на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за лжи.

Российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по позиции спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, которая касается ненависти к власти СССР. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Напомним, Чубайс в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что ненавидит советское руководство из-за лжи. О его словам, все заявления властей СССР являются "омерзительной ложью с первого до последнего слова".

Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний

Сенатор заявил, что без этого "картина получается неполной".

Ранее в Госдуме оценили реакцию Европы на арест Медведчука.

Фото: Twitter/Alexey_Pushkov