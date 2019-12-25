Пушков: AUUKUS не угрожает России, он направлен против Китая

Сенатор оценил задачи, стоящие перед США, Австралией и Великобританией.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что создание альянса AUKUS не угрожает России, но направлено против Китая. Такое заявление парламентарий сделал в собственном аккаунте в социальной сети Twitter. Он прокомментировал официальные заявления Вашингтона о том, что военно-политическое партнерство между США, Австралией и Великобританией носит исключительно оборонный характер и не направлено ни против какого государства.

Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Алексей Пушков, российский сенатор

Ранее в интервью "Парламентской газете" Пушков отметил, что военный союз не угрожает России. При этом специалист напомнил журналистам о том, что "все три страны выступают против сотрудничества Москвы и Пекина.

Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха".

Фото: Twitter / Alexey_Pushkov