  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пушков: AUUKUS не угрожает России, он направлен против Китая
Сегодня, 10:36
121
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Пушков: AUUKUS не угрожает России, он направлен против Китая

0 0

Сенатор оценил задачи, стоящие перед США, Австралией и Великобританией.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что создание альянса AUKUS не угрожает России, но направлено против Китая. Такое заявление парламентарий сделал в собственном аккаунте в социальной сети Twitter. Он прокомментировал официальные заявления Вашингтона о том, что военно-политическое партнерство между США, Австралией и Великобританией носит исключительно оборонный характер и не направлено ни против какого государства.

Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов.

Алексей Пушков, российский сенатор

Ранее в интервью "Парламентской газете" Пушков отметил, что военный союз не угрожает России. При этом специалист напомнил журналистам о том, что "все три страны выступают против сотрудничества Москвы и Пекина.

Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха".

Фото: Twitter / Alexey_Pushkov

Теги: auukus, алексей пушков, китай, сенатор
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии