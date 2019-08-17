Ученые развеяли миф о склонности женщин к многозадачности

Специалисты выяснили, что женщины не превосходят мужчин в решении задач по многозадачности.

Психологи из Ахенского университета в Германии развеяли миф о склонности женщин к многозадачности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PlosOne.

В исследовании принимали участие равное количество мужчин и женщин. Испытуемые прошли несколько тестов, некоторые из которых подразумевали быстрое переключение с одной задачи на другую или выполнение нескольких задач одновременно.

Результат показал, что и мужчины, и женщины одинаково медленно решают задачи на многозадачность.

С выводами немецких коллег согласился нейропсихолог Лутц Йенке из Швейцарии. Он заявил, что гендерное различие противоречит эволюционной логике, а значит, в принципе отсутствует.

Ранее польские ученые рассказали мужчинам, как добиться секса от женщин.

Видео: Piter.TV