Психолог объяснил мотивы поджигателя "Ленты" в Томске

Поступки людей зависят от сочетания причин, отметил специалист.

Поступок мужчины, которого подозревают в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске, объясняется его психической неустойчивостью и неправильной расстановкой жизненных приоритетов. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил психолог Павел Жавнеров.

По словам специалиста, поступки людей зависят от сочетания причин.

В поведении человека нет одной причины, которая его обуславливает. Если человек эмоционально неустойчивый и у него нет ответственности ни за кого другого, то могут сойтись параметры, при которых ему нечего терять. Павел Жавнеров, психолог

Он отметил, что в таком состоянии духа человек перестает переживать за последствия своих действий, которые он планирует осуществить, и начинает мстить.

Напомним, пожар в томской "Ленте" произошел 21 декабря. Площадь распространения огня составила около пяти тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Из здания были эвакуированы около 200 человек. В поджоге гипермаркета признался рабочий одной из подрядных организаций. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Максимальная санкция по статье – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее в МЧС России сообщили, что в новогодние праздники в стране каждые две минуты происходит пожар.

Фото: Telegram / SHOT