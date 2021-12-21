В Томске загорелся торговый центр

Пожарные занимаются ликвидацией пламени.

В городе Томск полыхает местный торговый центр "Лента". Об этом журналистам рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС. В областном ведомстве уточнили, что заявление о возгорании в диспетчерскую поступило от очевидцев в 15:06 часов дня по местному времени (около 11:06 по московскому времени). Очаг пламени все еще не найден. Пострадало помещение, расположенное по адресу улица Елизаровых, 13. К часу дня площадь возгорания увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля (около 3 500 квадратных метров).

Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. пресс-служба "Лента"

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