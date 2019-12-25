В Белом доме оценили слухи о новой поставки вооружения на Украину.

Официальный представитель американской администрации Джо Байдена Джен Псаки не стала комментировать возможность отправки США оружия на Украину. Это произошло в рамках пресс-конференции с журналистами в Белом доме. Ранее телеканал CNN заявил читателям о том, что Вашингтон изучает возможность отправки советников, а также дополнительного оружия в Киев. Это решение якобы связано с концентрацией российских боевых сил у границ с соседним государством. В частности, СШа могут отправить Украине противотанковые комплексы Javelin и минометы.

Мне нечего анонсировать относительно этого...Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность. Джен Псаки, пресс-секретарь администрации США

В Белом доме подчеркнули, что взаимодействуют с европейскими коллегами по данному вопросу. С союзниками и партнерами США обсудили свою обеспокоенность действиями РФ и заявлениями Москвы о ситуации с Украиной.

Лавров прокомментировал сообщения о применении Украиной комплексов Javelin на Донбассе.

Фото и видео: Белый дом