Официальный представитель американской администрации Джо Байдена Джен Псаки не стала комментировать возможность отправки США оружия на Украину. Это произошло в рамках пресс-конференции с журналистами в Белом доме. Ранее телеканал CNN заявил читателям о том, что Вашингтон изучает возможность отправки советников, а также дополнительного оружия в Киев. Это решение якобы связано с концентрацией российских боевых сил у границ с соседним государством. В частности, СШа могут отправить Украине противотанковые комплексы Javelin и минометы.
Мне нечего анонсировать относительно этого...Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность.
Джен Псаки, пресс-секретарь администрации США
В Белом доме подчеркнули, что взаимодействуют с европейскими коллегами по данному вопросу. С союзниками и партнерами США обсудили свою обеспокоенность действиями РФ и заявлениями Москвы о ситуации с Украиной.
Лавров прокомментировал сообщения о применении Украиной комплексов Javelin на Донбассе.
Фото и видео: Белый дом
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