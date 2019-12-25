В Петербурге проведут внеплановую проверку общественного транспорта после ДТП на Ленинском проспекте

Пострадавшие в результате аварии находятся в больницах города, где им оказывают необходимую медпомощь.

В Петербурге проведут внеплановую проверку состояния общественного транспорта, а также медицинский осмотр водителей. Об этом написал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей странице в социальной сети ВКонтакте в четверг, 27 мая.

Такое решение Соколов принял в связи с аварией на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Вице-губернатор отметил, что пострадавшие будут находиться под контролем у комитета по здравоохранению Петербурга. Известно, что пострадавшие в результате аварии госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

Кроме того, Соколов поручил председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову выехать на место аварии, чтобы выяснить причину происшествия.

Ранее мы писали, что транспортное движение по Ленинскому проспекту восстановлено.

Фото: Piter.tv