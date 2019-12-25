Транспортное движение по Ленинскому проспекту восстановлено

По своим маршрутам вновь работают автобусы № 2, 2А и 26, а также троллейбусы № 32, 35, 41 и 45.

В Петербурге движение транспортных средств по Ленинскому проспекту восстановлено в 16:35. Об этом сообщили в комитете по транспорту города в четверг, 27 мая.

Так, по своим маршрутам вновь работают автобусы № 2, 2А и 26, а также троллейбусы № 32, 35, 41 и 45.

Напомним, из-за аварии на Ленинском проспекте были изменены маршруты автобусов и троллейбусов. Авария произошла утром 27 мая на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате транспортное средство частично повисло в воздухе.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали о ближайших ограничениях на дорогах.

Фото: Piter.tv