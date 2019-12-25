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Транспортное движение по Ленинскому проспекту восстановлено
Сегодня, 17:02
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Транспортное движение по Ленинскому проспекту восстановлено

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По своим маршрутам вновь работают автобусы № 2, 2А и 26, а также троллейбусы № 32, 35, 41 и 45. 

В Петербурге движение транспортных средств по Ленинскому проспекту восстановлено в 16:35. Об этом сообщили в комитете по транспорту города в четверг, 27 мая. 

Так, по своим маршрутам вновь работают автобусы № 2, 2А и 26, а также троллейбусы № 32, 35, 41 и 45. 

Напомним, из-за аварии на Ленинском проспекте были изменены маршруты автобусов и троллейбусов. Авария произошла утром 27 мая на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате транспортное средство частично повисло в воздухе. 

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали о ближайших ограничениях на дорогах.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, маршрут, транспортное движение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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