Из-за аварии на Ленинском проспекте были изменены маршруты автобусов и троллейбусов

Из-за утренней серьезной аварии на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина изменился маршрут следования автобусов и троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
Автобусы №№ 2, 2А, 26 направлены в объезд от Ленинского проспекта по пр. Маршала Жукова, пр. Маршала Захарова и ул. Десантников.
Изменения в движения троллейбусов:
маршрут № 32 направлен по пр. Ветеранов до ул. Солдата Корзуна,
маршруты №№ 35, 45 – по пр. Ветеранов до Дачного пр.,
маршрут № 41 – по пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести.
Фото: Piter.tv
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