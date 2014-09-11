Из-за аварии на Ленинском проспекте были изменены маршруты автобусов и троллейбусов

Около 10 часов утра пассажирский автобус наехал на опору фонаря.

Из-за утренней серьезной аварии на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина изменился маршрут следования автобусов и троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы №№ 2, 2А, 26 направлены в объезд от Ленинского проспекта по пр. Маршала Жукова, пр. Маршала Захарова и ул. Десантников.

Изменения в движения троллейбусов:

маршрут № 32 направлен по пр. Ветеранов до ул. Солдата Корзуна,

маршруты №№ 35, 45 – по пр. Ветеранов до Дачного пр.,

маршрут № 41 – по пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести.

Фото: Piter.tv