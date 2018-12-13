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Проведение ЧМ-2023 по хоккею обойдется Петербургу в 1,2 млрд рублей

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Городские власти предполагают, что в проекте финансирование примет участие федеральный бюджет и Федерация хоккея России (ФХР).

Об этом в пятницу, 24 мая рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Как сообщил ТАСС, такую сумму можно сопоставить с затратами на ЧМ-2016 по хоккею в Петербурге. Тогда с учетом реконструкции СК "Юбилейный" она составила 1,135 млн рублей.

Напомним, Петербург был выбран в качестве места проведения чемпионата мира по хоккею на исполкоме IIHF, который состоялся 24 мая. 

В субботу, 25 мая состоятся полуфиналы нынешнего чемпионата мира по хоккею в Словакии. Сборная России встретится с командой Финляндии в 16:15 по московскому времени.

Фото: Pixabay

Теги: петербург, сборная россии, хоккей, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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