Провал: петербуржцы и гости города остались недовольны шоу дронов

"Плавающее" время начала мероприятия было выбрано из-за непредсказуемого поведения погоды.

Вечером в воскресенье, 2 мая, в Петербурге проходил Международный фестиваль дронов, который поразил местных жителей своей зрелищностью. Тех зрителей, кто успел попасть на мероприятие и увидеть шоу.

В социальных сетях появилось множество недовольных, причем все жаловались только на одно: организаторы сообщали, что начало будет в 22:30, однако в это время все уже закончилось.

Мы анонсировали проведение флешмоба в период с 21:00 до 23:00. На официальных порталах Visit-petersburg и партнере было указано время трансляции – 22:00 передало издание "Невские новости" слова представителя пресс-службы комитета по туризму.

Такое "плавающее" время выбрали из-за непредсказуемости погоды – в любой момент она могла испортиться, а шоу пришлось бы отменить. Руководитель проектов ГК "Геоскан" Семен Лапко заявил, что организация получила много отрицательных отзывов, несмотря на то, что выполняло лишь роль технического подрядчика Фестиваля дронов, а не отвечало за время начала.

Это все очень расстроило. Весь негатив вылился на нас, а мы просто следовали команде организаторов пояснил Лапко.

Также организаторы заявили, что мероприятие будет длиться час, однако горожане отметили, что длилось оно не более 10 минут.

Из-за транспортного коллапса в центре города разводить потоки собравшихся пришлось полиции, отмечают читатели Piter.TV.

Также стоит отметить, что на фото и видео, доступных в открытых источниках, запечатлено массовое скопление людей, что позже, вероятно, может сказаться на статистике заболевания COVID-19.

Ранее мы писали, что вечернее шоу дронов и гидрофлая прошло в Петербурге.

Фото и видео: TikTok, Piter.tv, vk.com/visitpetersburg, скриншот "Яндекс.Карты"