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Заболеваемость коронавирусом среди петербуржцев увеличилась на 35,7 процента
Сегодня, 9:17
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smirenny

Заболеваемость коронавирусом среди петербуржцев увеличилась на 35,7 процента

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Однако суточный показатель госпитализации взрослых заболевших снизился на 1,2%.

По данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению в Петербурге коронавируса, опубликованным накануне, 2 мая, за прошедшую неделю в городе зафиксирован рост новых случаев заболевания.

По сравнению с данными прошлого воскресенья, за неделю количество новых заболевших составило 35,71%. На 0,08% выросло общее количество активных больных, но на 1,2% снизился показатель суточной госпитализации.

Также в информационной справке говорится, что вместе с тем все индикаторы указывают на приостановку тренда на снижение распространения инфекции.

Ранее мы писали, что третьей волны коронавируса москвичи боятся больше, чем петербуржцы.

Фото: Piter.TV

 

Теги: заболеваемость коронавирусом, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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