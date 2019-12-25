Заболеваемость коронавирусом среди петербуржцев увеличилась на 35,7 процента

Однако суточный показатель госпитализации взрослых заболевших снизился на 1,2%.

По данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению в Петербурге коронавируса, опубликованным накануне, 2 мая, за прошедшую неделю в городе зафиксирован рост новых случаев заболевания.

По сравнению с данными прошлого воскресенья, за неделю количество новых заболевших составило 35,71%. На 0,08% выросло общее количество активных больных, но на 1,2% снизился показатель суточной госпитализации.

Также в информационной справке говорится, что вместе с тем все индикаторы указывают на приостановку тренда на снижение распространения инфекции.

Ранее мы писали, что третьей волны коронавируса москвичи боятся больше, чем петербуржцы.

Фото: Piter.TV