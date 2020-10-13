Протестующие в США повалили статуи Линкольна и Рузвельта

Беспорядки прошли в день Колумба.

Протестующие в США повалили статуи Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Жители города Портленд сделал это в рамках празднования дня Колумба, который отмечается по стране 12 октября. Для демонтажа объектов пришлось использовать цепи и автомобили.

Известно, что активисты написали на памятнике Линкольну "Дакота 38".Эта надпись служит напоминанием о смертной казни 38 американских аборигенов. Данный указ президент США подписал во время восстания индейцев-сиу. На постаменте протестующие указали, что американский лидер управлял украденными землями. Жители города также вспомнили о работе с индейскими резервациями.

Также митингующие повредили частную собственность. В список пострадавших объектов попало имущество Исторического общества, музея истории государства. Акция "День ярости коренных народов" направлена против колонизации Америки. Ключевую роль в событии играли чернокожие граждане, чьи лица были скрыты под масками.

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья для реновации.

Видео: YouTube / The Oregonian, Lasse Burholt