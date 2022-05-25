У каждого входа стоит группа примерно по 300 человек.

Протестующие в Ереване окружили здание администрации президента Армении. Об этом сообщает "РИА Новости".

Утром 25 мая участники акций протеста собрались у здания, чтобы перекрыть все входы. На каждом из них стоит группа примерно по 300 человек. Машины и госслужащие не могут попасть в администрацию президента.

Около входов в здание стоят спецназовцы. Также сообщается, что оцеплено здание Совета национальной безопасности.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее в центре Еревана прошли акции протеста против политики США и ЕС.

Видео: Telegram / Военный обозреватель