Протасевич заявил о непричастности Тихановской к попытке госпереворота в Белоруссии

По его словам, экс-кандидат в президенты испугалась, когда услышала эту информацию.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о непричастности бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к попытке госпереворота в стране. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

По словам Протасевича, он лично знал тех людей, которые говорили о попытке госпереворота в Белоруссии. О возможном участии в этом Тихановской основатель NEXTA заявил, что та испугалась после того, как узнала об этой информации.

Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота. Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA

Ранее Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией.

Видео: YouTube / Альгирдас Палецкис