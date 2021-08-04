Протасевич: Литве выгоден конфликт с Белоруссией

Эксперт объяснил, почему Вильнюс не завершает конфликт с Минском.

Роман Протасевич заявил о том, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией. Такое заявление основатель Telegram-канала NEXTA сделал в эфире YouTube-канала местного оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса. Гость шоу уточнил, что видит выгоду для Вильнюса в политическом плане, так как в этом случае голос страны на международной арене начинает "звучать громче". Эксперт признал, что отношения между Минском и Вильнюсом остаются напряженными.

Такое противостояние, я думаю, что может быть выгодно литовскому правительству. Пусть и не экономически, экономической тут, разумеется, не может быть никакой выгоды, но во всяком случае политически. Роман Протасевич, оппозиционер из Белоруссии

Протасевич считает, что завершение конфликта между странами будет находиться не в политике, а в экономической составляющей. Он заметил, что вряд ли в Белоруссии в ближайшее время произойдут изменения, на которые рассчитывает Запад. При этом он назвал абсолютно логическими шаги Минска, предпринимаемыми в ответ на санкции и другие "недружественные заявления".

Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению.

Видео: Youtube/Альгирдас Палецкис