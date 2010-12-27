Простое участие. Как помочь благотворительным организациям в Петербурге

Piter.TV рассказывает, как сделать город и мир лучше, обратив внимание на незаметные мелочи.

Это не будет избитым клише, если мы скажем, что помогать в большом городе действительно просто. Настолько просто, что находятся те, кто на этом старается наживиться. Например, "профессиональные" попрошайки, собирающие деньги "на билет". Мы разбирались в этом вопросе, с ними взаимодействовать не стоит.

Отдельным вопросом является, как различать между собой благотворительные фонды, за "фасадами" которых иногда скрываются мошенники. На эту тему Piter.TV пообщался со звездами российской эстрады.

В Петербурге для помощи бездомным, животным, детдомовцам, инвалидам или пенсионерам не требуется изменять свой привычный образ жизни. Для этого достаточно внимательнее относиться к инициативам, которых в Северной столице предостаточно.

В начале лета в центре внимания оказалось кафе "ДоброДомик" на Васильевском острове, которое грозились закрыть. Однако все закончилось хорошо – с понедельника по пятницу здесь по-прежнему ждут пенсионеров, которых кормят бесплатными обедами с полудня до 16:00. У владельцев кафе есть планы на его расширение в другие города России. Поддержать проект можно переводами на счет благотворительного фонда, поработать волонтерами или пообедать в кафе с 16 до 22 часов. Подробности можно найти в соцсетях "ДоброДомика".

Помочь четвероногим теперь можно не только в центре Петербурга. Выходцы из "Республики кошек" открыли в Кудрово антикафе под названием "Город кошек". С проблемой пристройства пушистых любимцев, часто собирающихся на улице, решили бороться и в спальных районах, где также много своих проблем. Основатели кафе встречаются с трудностями, но проект продолжает работу.

На улице Репина продолжает свою работу кластер "Анна помогает". Сейчас он работает по принципу антикафе, где посетители платят за проведенное время с безлимитными чаем, кофе и сладостями. На странице проекта в соцсетях отмечается, что "ангелом-хранителем" проекта стала святая Анна – деньги на проект были собраны из пожертвований в петербургской Анненкирхе, лютеранской церкви имени святой. Средства направляются на помощь бездомным, детям-инвалидам, выпускникам детских домов и на ряд других инициатив.

На фестивале "Будь с городом", который состоится 31 августа на Дворцовой площади, можно узнать, как и для чего работают благотворительные фонды. Например, "Детский хоспис" – первое в России учреждение, оказывающее комплексную помощь детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Городской фонд помощи детям с онкозаболеваниями "Свет" помогает детям эффективно справиться с недугом, сделав лечение максимально эффективным. В организации "Добрый слон" поддерживают детей и пожилых людей еще и морально: в рамках проекта можно стать волонтером или даже помочь творчески – провести урок или мастер-класс.

В рамках события можно узнать больше о волонтерской работе. Представители добровольческих организаций покажут, чем живут люди, посвятившие свое свободное время помощи нуждающимся. О своей деятельности расскажут "Волонтеры Победы", "Добровольцы Петербурга", "Волонтеры культуры", "Волонтеры-медики", "Серебряный возраст", а также представители Национального совета по корпоративному волонтерству в городе и области. Любителей футбола наверняка заинтересует возможность заполнить анкету и узнать, как можно поработать на Евро-2020, матчи которого пройдут в Петербурге.

Приятным дополнением к этому дню станет музыкальная программа фестиваля – Markscheider Kunst с "солнечной" музыкой для любой погоды, стильные Therr Maitz с программой с нового альбома и группа "Сплин", которая может собрать Дворцовую площадь, особо не стараясь.

Если вы не могли обратить внимание на посильную помощь благотворительным организациям ранее, то сейчас – самое время.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля "Будь с городом", Piter.TV