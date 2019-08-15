В Кудрово в очередной раз затопило "Город кошек"

Работники кафе борются с этой проблемой в течение трёх месяцев. Все дело в неисправности трубы, которая находится на гарантии у застройщика.

В прошлую пятницу, 10 августа, антикафе "Город кошек" снова пострадало от потопа. Через кафе проходит труба ливневой канализации, в которой стоит плохая заглушка.

Работникам приходится в течение трёх месяцев регулярно менять воду и вытирать лужи на полу. Котам в таких ситуациях живется непросто.

Персонал неоднократно обращался в управляющую компанию. По словам сотрудников УК, поменять трубу они не могут, потому что она находится на гарантии у застройщика.

Предложили написать заявление застройщику, в гарантийный отдел, написали, долго ждали ответа, ответа не было. Потом внезапно приехала комиссия, и застройщик был, и управляющая комиссия. Мы так и не поняли, выяснили они, чья это труба или нет. Возможно, они и знают, но по каким-то причинам ничего не делают. Николай Боровков, управляющий кафе

После упорных попыток решить проблему, работникам кафе все же удалось добиться ремонта. По словам главного инженера ук, застройщик готов поменять заглушку в ближайшее время.

Видео: Piter.TV