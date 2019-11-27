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Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля
Сегодня, 10:12
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Alena_Zinovieva

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля

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Его похоронят на Троекуровском кладбище.

В субботу, 4 июля, состоится церемония прощания с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Траурная церемония начнется в 10:00 в помещении Театрального института имени Щукина, где учился актер. Похоронят Виктора Проскурина на Троекуровском кладбище.

Артист ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причина его смерти не раскрывается. Проскурин сыграл в кино и театре десятки ролей. Однако наибольшую известность ему принесла роль Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена".

Фото: кадр из фильма "Большая перемена" (Михаил Кононов слева, Виктор Проскурин справа)

Теги: виктор проскурин, прощание, троекуровское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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