Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится 4 июля

Его похоронят на Троекуровском кладбище.

В субботу, 4 июля, состоится церемония прощания с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Траурная церемония начнется в 10:00 в помещении Театрального института имени Щукина, где учился актер. Похоронят Виктора Проскурина на Троекуровском кладбище.

Артист ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причина его смерти не раскрывается. Проскурин сыграл в кино и театре десятки ролей. Однако наибольшую известность ему принесла роль Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена".

Фото: кадр из фильма "Большая перемена" (Михаил Кононов слева, Виктор Проскурин справа)