Прораб отделался условным сроком за гибель подчинённого в Шушарах

В начале сентября 2021 года к работе на высоте был допущен неквалифицированный работник. Он сорвался с высоты 3-4 этажа и скончался на месте.

В Петербурге осудили прораба за смерть подчинённого на строительной площадке в Шушарах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным правоохранителей, прораб для увеличения прибыли и ускорения строительства многоквартирного дома брал сотрудников без соответствующей подготовки и не оформлял с ними официальные трудовые отношения.

В начале сентября 2021 года к работе на высоте был допущен неквалифицированный работник. Он сорвался с высоты 3-4 этажа и скончался на месте.

Суд назначил год условно с испытательным сроком в полтора года.

В декабре пенсионер сорвался с крыши во время уборки снега в Сосново.

Фото: Piter.tv