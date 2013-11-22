Пенсионер сорвался с крыши во время уборки снега в Сосново

Он занимался уборкой без страховки.

В среду, 22 декабря, стало известно о инциденте, который произошел в Сосново. Во время уборки снега с крыши дома соседки 64-летний мужчина упал с нее. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Приозерском районе Ленобласти в Станционном переулке мужчина расчищал снег у соседки на крыше. Он занимался уборкой без страховки. В один момент он не удержался на лестнице и упал. По словам жены, лестница под ним поехала, в результате чего мужчина сильно повредил руки. Она добавила, что теперь он ничего не может делать по дому.

Ранее на берегу Пряжки возвышается куча грязного снега. Жители возмущены.

Фото: pexels