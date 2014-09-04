Пропавший пассажир разбившегося под Архангельском вертолета оказался депутатом

Спасатели ищут 38-летнего Александра Бойкова.

Пропавший пассажир разбившегося под Архангельском вертолета Robinson оказался депутатом и предпринимателем. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на экстренные службы. До сих пор 38-летнего мужчину не могут найти после крушения. Известно, что Александр Бойков представлял Тверь в парламенте. У него есть беременная супруга и ребенок. Ранее личность исчезнувшего после инцидента с падением воздушного борта была неизвестна.

Напомним, что пострадавший вертолет вылетел из аэропорта Васьково и упал в Белое море вблизи острова Мудьюг несколько дней назад. К поискам последнего (четвертого) пассажира привлечены 24 человека из экстренного ведомства и шесть специальных единиц техники. В результате трагедии один человек погиб, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадавшими являются владелец компании BSG Electronics Engineering Company Сергей Бильков и Николай Суринов из Петрозаводска. Пилот борта имел семилетний стаж управления вертолетом. Полет Robinson не был согласован с властями. Однако летчик Вадим Сазонов заранее передавал данные о выполняемом полете.

Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в больницу.

Фото: МЧС России, Вконтакте/Жесть Северодвинск

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