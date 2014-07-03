Пропавшие в Томской области представители РГО вышли на связь

Экспедиция должна дойти до поселка Катайга.

Пропавшие в Томской области представители Российского географического общества вышли на связь. Об этом сообщил журналистам представитель регионального отделения РГО. Известно, что с путешественниками не могли связаться с 11 сентября. В последний раз специалисты выходили на контакт, когда находились на территории Красноярского края. В ближайшее время экспедицию ждут в поселке Катайга.

Вышла на связь жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться. пресс-служба РГО

Пропавшие уточнили, что они оказались на болотистом участке местности после того, как вышли из поселка Кривляк. Участникам группы пришлось скорректировать маршрут следования и начать проходить путь через Обь-Енисейский канал. Никто из членов похода не пострадал. Уже 19 сентября они должны вернуться в Томск.

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