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Прокуратура Петербурга начала проверку после падения строительного забора в Центральном районе
Сегодня, 18:24
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kraratau27

Прокуратура Петербурга начала проверку после падения строительного забора в Центральном районе

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Прокуратура намерена проверить исполнение требований федерального законодательства при проведении работ со стороны подрядной компании.

Прокуратура Петербурга начала проверку после падения строительного забора в Центральном районе. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Прокуратура намерена проверить исполнение требований федерального законодательства при проведении работ со стороны подрядной компании. Также ведомство планирует оценить действия организации "Фонд-Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", которая обязана контролировать процесс работы. 

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования,

- заявили в ведомстве.   

Известно, как выглядит набережная канала Грибоедова после обрушения строительного забора.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: набережная канала грибоедова, обрушение
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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