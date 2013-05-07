Прокуратура намерена проверить исполнение требований федерального законодательства при проведении работ со стороны подрядной компании.

Прокуратура Петербурга начала проверку после падения строительного забора в Центральном районе. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура намерена проверить исполнение требований федерального законодательства при проведении работ со стороны подрядной компании. Также ведомство планирует оценить действия организации "Фонд-Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", которая обязана контролировать процесс работы.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

Известно, как выглядит набережная канала Грибоедова после обрушения строительного забора.

Фото: Piter.tv