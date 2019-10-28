Болгария заявила о высылке российского дипломата из-за шпионажа

В посольстве России комментариев по данному делу не дают.

Власти Болгарии выслали из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило агентство "Фокус" со ссылкой на МИД.

Расследованием занималась прокуратура Болгарии, однако, дело пришлось завершить из-за дипломатического статуса подозреваемого. София потребовала у Москвы отозвать дипломата. Он уже покинул Болгарию. В посольстве России комментариев по данному делу не дают.

Расследование началось после сигнала от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что российский дипломат собирает сведения, которые относятся к государственной тайне.

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Видео:Youtube/ Washington Post, Facu Verdun, GuyKnownAsErik