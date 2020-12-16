Производитель рыбных консервов пожаловался на массовую подделку сайры

Сообщается, что процент фальсификата может достигать 55%.

Крупная компания "Доброфлот" пожаловалась на массовую фальсификацию консервов из сайры. Об этом пишет РБК.

Управляющий группы Александр Ефремов заявил, массовые подделки были обнаружены несколько месяцев назад. Работники "Доброфлота" обратили внимание, что в магазинах появилось множество видов консервированной сайры. По словам Ефремова, цена на данную продукцию на порядок ниже, чем на рыбу от "Доброфлота".

Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику - никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная. Александр Ефремов, управляющий группы

Он предполагает, что на рынке появились недобросовестные производители, которые занимаются подменой дорогой сайры на дешевую сельдь. По словам Ефремова, процент фальсификата в настоящее время может достигать почти 55%.

"Доброфлот" направил жалобу по этому поводу в Роспотребнадзор. По данным ведомства, было проанализировано почти две тысячи образцов рыбных консервов. Фальсификатом оказались лишь 11 из них.

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