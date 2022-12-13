Более 1 млрд рублей выделил Смольный на реализацию программы "Петербургские дворы"

В 2023 году органы местного самоуправления (МСУ) получили из казны Северной столицы более 1 млрд рублей на реализацию программы "Петербургские дворы". Об этом сообщила пресс-служб Смольного.
Программа действует с 2022 года. В её рамках городские муниципалы получают средства на обустройство детских и спортивных площадок и зон отдыха. Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе съезда Совета муниципальных образований, в этот раз общий объём субсидий для местных бюджетов почти достиг 2 млрд рублей, что в 8 раз превышает показатели прошлого года.
Субсидии направили более чем 60 МСУ.
Ранее мы сообщили о том, что Смольный занялся наращиванием налоговых доходов Петербурга.
Фото: Piter.TV
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