Смольный занялся наращиванием налоговых доходов Петербурга

В прошлом году налоговые поступления составили 88% от бюджета.

Правительство Северной столицы работает над наращиванием налоговых поступлений в городской бюджет совместно с управлением ФНС по региону. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, за прошлый 2022 год город получил 1 трлн 162 млрд рублей, причём 88% составили налоговые поступления. Их рост составил 41%.

Добавим, что наибольшее внимание в совместной работе Смольного и ФНС будет уделено взысканиям налоговой задолженности и повышению налоговой грамотности горожан посредством информационной кампании.

Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи в Петербурге смогут получить по 2 парковочных разрешения.

Фото: Piter.TV