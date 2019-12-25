Профессора Гасана Гусейнова уволили из Высшей школы экономики

О причинах и деталях увольнения неизвестно.

Профессора, филолога, доктора филологических наук Гасана Гусейнова уволили из Высшей школы экономики. Об этом сообщил телеграм-канал "Русский ориенталист".

Сам Гусейнов подтвердил факт увольнения радиостанции "Говорит Москва", но о причинах и деталях произошедшего не рассказал. По информации источников издания "Ридус", у профессора 1 сентября 2020 года закончился контракт с ВШЭ.

Широкую известность Гасан Гусейнов получил после высказывания в Facebook о том, что в Москве нельзя ничего найти ни на каком языке, кроме "клоачного русского". Позже учёный объяснил, что имел ввиду не язык в целом, а лишь способ его применения.

Ранее мы писали, что ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке.