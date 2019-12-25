Проезд по ШМСД можно оплатить в любом петербургском МФЦ

Порядок обслуживания аналогичен любой другой услуге МФЦ.

Проезд по ШМСД теперь можно оплатить в любом МФЦ Санкт-Петербурга. Для оплаты проезда понадобятся сведения о государственном регистрационном знаке ТС и платёжное средство с функцией бесконтактной оплаты (банковская карта, смартфон, часы, браслет). Об это рассказали в пресс-службе МФЦ

Порядок обслуживания аналогичен любой другой услуге МФЦ. Для оплаты проезда нужно взять талон электронной очереди. После вызова подойти к специалисту и назвать госномер автомобиля.

Витебская развязка была введена в строй в декабре 2024 года. Она входит в первый участок строительства широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), который соединяет Западный скоростной диаметр (ЗСД) и Витебский проспект. Протяжённость участка 2,6 км. Широтная магистраль скоростного движения – один из мегапроектов мегаполиса XXI века. Особенность участка – здесь нет привычных пунктов оплаты со шлагбаумами, что обеспечивает отсутствие заторов на въезде. Безбарьерная система автоматически определяет класс транспортного средства и начисляет плату за проезд. Если в автомобиле установлен транспондер, то плата спишется автоматически. Если транспондера нет, тогда будет выставлен счёт по государственному регистрационному знаку транспортного средства. Такой счёт необходимо оплатить в течение 5 дней.

Второй этап строительства ШМСД начнется летом 2025 года.

Фото: пресс-служба МФЦ