Проект Беглова о налоговых льготах приняли в первом чтении

"За" документ проголосовали 38 человек.

Проект закона о поправках в налоговый кодекс Петербурга прошел первое чтение 13 ноября. Пояснительную записку зачитал официальный представитель губернатора Александра Беглова в ЗакСе Юрий Шестериков.

Изменения данного законопроекта помогут привлечь в городской бюджет 6 миллиардов рублей, повысить контроль за использованием данных средств."За" документ проголосовали 38 человек.

Ранее мы писали о четырех блоках корректировок, касающихся налогов и сборов. Также власти Петербурга хотят пополнить бюджет за счет отмены льготы для научных организаций.

Фото: Piter.tv