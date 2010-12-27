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Проект Беглова о налоговых льготах приняли в первом чтении
Сегодня, 13:29
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nastya960

Проект Беглова о налоговых льготах приняли в первом чтении

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"За" документ проголосовали 38 человек.

Проект закона о поправках в налоговый кодекс Петербурга прошел первое чтение 13 ноября. Пояснительную записку зачитал официальный представитель губернатора Александра Беглова в ЗакСе Юрий Шестериков.

Изменения данного законопроекта помогут привлечь в городской бюджет 6 миллиардов рублей, повысить контроль за использованием данных средств."За" документ проголосовали 38 человек.

Ранее мы писали о четырех блоках корректировок, касающихся налогов и сборов. Также власти Петербурга хотят пополнить бюджет за счет отмены льготы для научных организаций.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, льготы, налоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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