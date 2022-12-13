Продажи новостроек в Петербурге и Ленобласти упали более чем в два раза

Совокупная выручка застройщиков в обоих регионах за февраль упала с 55,4 млрд до 28,3 млрд рублей.

В феврале 2023 года в Петербурге и Ленобласти по ДДУ было продано 3,47 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 143,5 тысячи м2, что на 57% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные портала DataFlat.ru.

В Петербурге было продано 2,35 тысячи квартир, в Ленинградской области реализовали 1,12 тысячи квартир. Оба показателя оказались на треть ниже январских.

Совокупная выручка застройщиков в обоих регионах за февраль упала с 55,4 млрд до 28,3 млрд рублей. При этом за год цены на новостройки выросли на 10%.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге почти на 60% уменьшился ввод новостроек.

Фото: Piter.tv