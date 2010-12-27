Роман Шнурова и его новой жены начался еще год назад

Сразу после официального развода Сергея стали видеть в компании очаровательной молодой блондинки.

Приятель Сергея Шнурова рассказал изданию "КП", что музыкант и его новая жена встречались больше года. Другой друг лидера "Ленинграда" также сообщил, что девушка сама сделала Шнурову предложение руки и сердца.

В конце лета Матильда и Сергей Шнуровы объявили о расставании. Сразу после официального развода Сергея стали видеть в компании очаровательной молодой блондинки Ольги Абрамовой.

Вместе они пришли на футбольный матч, потом на вечеринку, а вскоре и вовсе стало известно: Шнуров снова женился. Ближайший друг музыканта, попросивший не называть его имя, рассказал, что лидер "Ленинграда" встречался с Ольгой около года, еще в браке с Матильдой.

С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней. Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Сергей любит поговорить, и с Ольгой они вели многочасовые беседы по телефону. Один из разговоров Матильда услышала. Она терпела, хотела сохранить брак. Инсайдер в интервью "КП"

По словам другого инсайдера, Ольга Абрамова сама сделала предложение Шнуру, когда он наконец, развелся с Матильдой. Мол, девушка из богатой семьи (Ольга - дочь миллионера-металлурга из Екатеринбурга) просто устала от тусовок и решила начать семейную жизнь. А Шнуров, который не раз признавался, что не может быть один, согласился снова пойти в ЗАГС.

Напомним, что Сергей и Матильда Шнуровы жили в официальном браке 11 лет. Брак с Абрамовой стал для лидера "Ленинграда" четвертым.

Фото: ВК / Сергей Шнуров

