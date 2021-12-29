Привычка сидеть в телефоне перед сном вредит здоровью человека

Первой проблемой является трудность с засыпанием.

Привычка сидеть перед сном может навредить здоровью. В первую очередь человеку сложно заснуть. Об этом сообщил пользователь WeChat.

Отмечается, что ночью секреция мелатонина увеличивается в пять раз, если сравнивать с дневными часами. Когда синий свет попадает на сетчатку, то мозг воспринимает его как дневной свет, поэтому выработка мелатонина снижается.

Кроме того, ухудшается зрение. Из-за того, что человек забывает моргать возникает сухость роговицы. Если человек лежит на боку, то увеличивается нагрузка на один глаз. Происходит фотостарение кожи, так как синий свет действует на кожу аналогично ультрафиолетовому. Так, кожа может стать более грубой, потемнеть, могут образоваться морщины.

У человека может развиться также синдром "смартфонного пальца", или тендовагинит. Это воспаление сухожилия, которое координирует подвижность большого пальца.

Ранее мы писали, что во Вьетнаме ученые нашли самую маленькую сухопутную улитку.

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