Во Вьетнаме ученые нашли самую маленькую сухопутную улитку

Размер этих улиток меньше песчинки.

Ученые из Венгрии обнаружили в отложениях пещер на севере Вьетнама невероятно маленьких сухопутных улиток. Их размер меньше, чем у песчинки. Статья была опубликована в журнале Contributions to Zoology.

Новому виду дали название Angustopila psammion. Отмечается, что раковины этих сухопутных моллюсков не превышают половины миллиметра в высоту, а их объем составляет около 0,036 мм3.

Для того, чтобы найти этих улиток ученым пришлось собрать образцы почвы из пещер. Они помещали образцы в ведро с водой. Затем все лишние убирали, образцы почвы высушивали и просеивали. Только потом почву изучали под микроскопом.

Как сообщили ученые, самые маленькие сухопутные улитки живут в известняковых расщелинах над этими пещерами. Предполагается, что жить они могут также в глубоких корневых системах.

Из-за своего крошечного размера улитки могут получать питательные вещества, до которых крупные животные добраться просто не могут. Кроме того, они не боятся хищников.

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Фото: pixabay