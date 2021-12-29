Ученые выяснили, что клеточный иммунитет от простуды может защитить от заражения коронавирусом

Исследование начали проводить в сентябре 2020 года.

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование и пришли к выводу, что менее подвержены заражению коронавирусом люди с высоким уровнем T-клеток от обычной простуды. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Исследование ученые стали проводить в сентябре 2020 года, когда в Великобритании коронавирусом еще не заразились большинство жителей, не были люди и вакцинированы. Так, специалисты нашли 52 добровольцев, живших вместе с инфицированным человеком. Все они сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта. Таким образом был проанализирован уровень имевшихся T-клеток, которые были выработаны другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду.

В результате у 26 человек, которые коронавирусом не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у других участников исследования.

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