Ученые выяснили, что клеточный иммунитет от простуды может защитить от заражения коронавирусом

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование и пришли к выводу, что менее подвержены заражению коронавирусом люди с высоким уровнем T-клеток от обычной простуды. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.
Исследование ученые стали проводить в сентябре 2020 года, когда в Великобритании коронавирусом еще не заразились большинство жителей, не были люди и вакцинированы. Так, специалисты нашли 52 добровольцев, живших вместе с инфицированным человеком. Все они сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта. Таким образом был проанализирован уровень имевшихся T-клеток, которые были выработаны другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду.
В результате у 26 человек, которые коронавирусом не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у других участников исследования.
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Фото: pixabay
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