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Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имя своего новорожденного сына
Сегодня, 14:53
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Alena_Zinovieva
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имя своего новорожденного сына

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Его Королевскому Высочеству дали имя Луи Артур Чарльз.

Герцог и герцогиня Кембриджские дали имя своему новорожденному сыну. Мальчика назвали Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространенном через Twitter в пятницу, 27 апреля в Кенсингтонском дворце.

Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому.

Отмечается в сообщении

Напомним, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон займет пятое место в очереди на престолонаследие. Перед ним только дедушка принц Уэльский Чарльз, папа и брат с сестрой. После рождения Луи Артура Чарльза принц Гарри переместился с пятой на шестую строчку.

Ранее мы писали, что Луи Артур Чарльз родился 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Его вес при рождении составил 3,8 кг.

Фото: Instagram / kensingtonroyal

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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