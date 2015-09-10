Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имя своего новорожденного сына

Его Королевскому Высочеству дали имя Луи Артур Чарльз.

Герцог и герцогиня Кембриджские дали имя своему новорожденному сыну. Мальчика назвали Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространенном через Twitter в пятницу, 27 апреля в Кенсингтонском дворце.

Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому. Отмечается в сообщении

Напомним, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон займет пятое место в очереди на престолонаследие. Перед ним только дедушка принц Уэльский Чарльз, папа и брат с сестрой. После рождения Луи Артура Чарльза принц Гарри переместился с пятой на шестую строчку.

Ранее мы писали, что Луи Артур Чарльз родился 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Его вес при рождении составил 3,8 кг.

Фото: Instagram / kensingtonroyal