Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имя своего новорожденного сына

Герцог и герцогиня Кембриджские дали имя своему новорожденному сыну. Мальчика назвали Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространенном через Twitter в пятницу, 27 апреля в Кенсингтонском дворце.
Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому.
Отмечается в сообщении
Напомним, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон займет пятое место в очереди на престолонаследие. Перед ним только дедушка принц Уэльский Чарльз, папа и брат с сестрой. После рождения Луи Артура Чарльза принц Гарри переместился с пятой на шестую строчку.
Ранее мы писали, что Луи Артур Чарльз родился 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Его вес при рождении составил 3,8 кг.
Фото: Instagram / kensingtonroyal