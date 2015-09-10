Кейт Миддлтон рожала пять с половиной часов

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети Twitter Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма. Уточняется, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Герцог Кембриджский Уильям присутствовал на родах.
Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская родила сына. Младенец весит 3,8 кг. Герцог Кембриджский присутствовал на рождение. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо.
Говорится на официальной странице в социальной сети Twitter Кенсингтонского дворца
Отметим, что третий ребенок Кейт и Уильяма займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой. Кроме того, он сместил на одну позицию вниз своего дядю Гарри, брат Уильяма, который переместился с пятой на шестую строчку списка.
Имя ребенка объявят спустя два дня после его появления на свет. По мнению британских букмекеров, наиболее вероятны имена Альберт, Артур и Фред.
Ранее мы писали, что в Сети обсуждают связь между Анастасией Волочковой и Кейт Миддлтон.
Фото: Instagram / katemiddletonphotos