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Кейт Миддлтон рожала пять с половиной часов
Сегодня, 15:20
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Alena_Zinovieva
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Кейт Миддлтон рожала пять с половиной часов

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Герцогиню ранним утром отвезли в больницу святой Марии, где она родила третьего ребенка.

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети Twitter Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма. Уточняется, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Герцог Кембриджский Уильям присутствовал на родах.

Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская родила сына. Младенец весит 3,8 кг. Герцог Кембриджский присутствовал на рождение. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Говорится на официальной странице в социальной сети Twitter Кенсингтонского дворца

Отметим, что третий ребенок Кейт и Уильяма займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой. Кроме того, он сместил на одну позицию вниз своего дядю Гарри, брат Уильяма, который переместился с пятой на шестую строчку списка.

Имя ребенка объявят спустя два дня после его появления на свет. По мнению британских букмекеров, наиболее вероятны имена Альберт, Артур и Фред.

Ранее мы писали, что в Сети обсуждают связь между Анастасией Волочковой и Кейт Миддлтон.

Фото: Instagram / katemiddletonphotos

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Категории: Лента новостей Мировые новости Новости шоу-бизнеса России

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