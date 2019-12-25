Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

Во вторник, 23 марта, стало известно, что принц Гарри официально нашел работу. По данным издания The Wall Street Journal, он устроился на работу в руководство американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины.
Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях
принц Гарри.
Предполагается, что герцог будет выступать с лекциями о ментальном здоровье, а также разрабатывать стратегию развития продуктов.
Ранее мы сообщали о том, что Опра Уинфри исключила Елизавету II из списка расистов Букингемского дворца.
Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official
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