Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

Герцог будет помогать разрабатывать стратегию развития продуктов.

Во вторник, 23 марта, стало известно, что принц Гарри официально нашел работу. По данным издания The Wall Street Journal, он устроился на работу в руководство американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины.

Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях принц Гарри.

Предполагается, что герцог будет выступать с лекциями о ментальном здоровье, а также разрабатывать стратегию развития продуктов.

Ранее мы сообщали о том, что Опра Уинфри исключила Елизавету II из списка расистов Букингемского дворца.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official