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Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину
Сегодня, 21:29
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IRINA_CHALKINA

Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

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Герцог будет помогать разрабатывать стратегию развития продуктов.

Во вторник, 23 марта, стало известно, что принц Гарри официально нашел работу. По данным издания The Wall Street Journal, он устроился на работу в руководство американского стартапа BetterUp из Кремниевой долины.

Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осознанности и улучшения жизни во всех отношениях

принц Гарри.

Предполагается, что герцог будет выступать с лекциями о ментальном здоровье, а также разрабатывать стратегию развития продуктов.

Ранее мы сообщали о том, что Опра Уинфри исключила Елизавету II из списка расистов Букингемского дворца.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official

Теги: кремниевая долина, принц гарри
Категории: Общество, Мировые новости, Лента новостей,

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