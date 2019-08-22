В течение суток Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello. Российские пользователи не смогут пользоваться американским интернет-ресурсом. Об этом сказано в сообщении ведомства.
Администрация Zello получила требование со стороны Роскомнадзора прекратить рассылку пользователям сообщений с недостоверной информацией о военной спецоперации на Украине. Она проигнорировала требования ведомства. В связи с неисполнением указаний, сотрудники Роскомнадзора наложили запрет на деятельность приложения на территории России.
Ранее мы сообщили, что операторы сотовой связи предупредили россиянам о новом виде SMS-спама из-за рубежа.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все