Приложение перестанет работать на территории России в течение суток.

В течение суток Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello. Российские пользователи не смогут пользоваться американским интернет-ресурсом. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Администрация Zello получила требование со стороны Роскомнадзора прекратить рассылку пользователям сообщений с недостоверной информацией о военной спецоперации на Украине. Она проигнорировала требования ведомства. В связи с неисполнением указаний, сотрудники Роскомнадзора наложили запрет на деятельность приложения на территории России.

Ранее мы сообщили, что операторы сотовой связи предупредили россиянам о новом виде SMS-спама из-за рубежа.

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