Приложение "Авито" исчезло из App Store

Компания связалась с Apple для установления причин произошедшего.

Приложение "Авито" исчезло из онлайн-магазина App Store. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях компании. Специалисты уточнили, что в настоящее время их представители ведут переговоры с представителями Apple и разбираются в причинах произошедшего инцидента. Эксперт рекомендовали пользователям не удалять установленное приложение "Авито" со своих смартфонов iPhone. В том случае, если приложение не установлено, то клиенты могут продолжать использовать сервис через мобильный браузер гаджета.

Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах. компания в своем Telegram-канале

В отношении Apple возбудили уголовное дело о пропаганде нетрадиционных отношений.

Фото: Авито.ру