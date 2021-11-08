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Приложение "Авито" исчезло из App Store
Сегодня, 10:10
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Приложение "Авито" исчезло из App Store

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Компания связалась с Apple для установления причин произошедшего.

Приложение "Авито" исчезло из онлайн-магазина App Store. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях компании. Специалисты уточнили, что в настоящее время их представители ведут переговоры с представителями  Apple и разбираются в причинах произошедшего инцидента. Эксперт рекомендовали пользователям не удалять установленное приложение "Авито" со своих смартфонов iPhone. В том случае, если приложение не установлено, то клиенты могут продолжать использовать сервис через мобильный браузер гаджета.

Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах.

компания в своем Telegram-канале

В отношении Apple возбудили уголовное дело о пропаганде нетрадиционных отношений.

Фото: Авито.ру

Теги: app store, apple, авито
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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