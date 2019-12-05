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Прихожан УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру на богослужение

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Они вынуждены ждать на входе в лавру.

Прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) не пустили в Киево-Печерскую лавру на богослужение. Об этом сообщает УПЦ в своем Telegram-канале.

Утром в воскресенье, 9 июля, у лавры собрались прихожане на воскресное богослужение. Они вынуждены ждать на входе. Также в УПЦ отметили, что количество собравшихся верующих становится все больше, однако работники правопорядка не собираются их пускать.

Ранее мы сообщали, что полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре.

Видео: Telegram / Українська Православна Церква

Теги: киево-печерская лавра, прихожане, украинская православная церковь
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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