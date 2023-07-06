Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

Также сообщается о захвате одного из корпусов монастыря.

Полиция применила силу против прихожан Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео сотрудники полиции задержали одного из прихожан монастыря. Также адвокат сообщил, что один из корпусов был захвачен представителями заповедника "Киево-Печерская Лавра" при содействии полиции.

Ранее мы сообщали, что на Украине продлили на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры.

Видео: Telegram / Адвокат Микита Чекман