Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

Полиция применила силу против прихожан Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео сотрудники полиции задержали одного из прихожан монастыря. Также адвокат сообщил, что один из корпусов был захвачен представителями заповедника "Киево-Печерская Лавра" при содействии полиции.
Ранее мы сообщали, что на Украине продлили на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры.
Видео: Telegram / Адвокат Микита Чекман
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