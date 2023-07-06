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Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

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Также сообщается о захвате одного из корпусов монастыря.

Полиция применила силу против прихожан Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео сотрудники полиции задержали одного из прихожан монастыря. Также адвокат сообщил, что один из корпусов был захвачен представителями заповедника "Киево-Печерская Лавра" при содействии полиции.

Ранее мы сообщали, что на Украине продлили на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры.

Видео: Telegram / Адвокат Микита Чекман

Теги: задержание, киево-печерская лавра, полиция, украинская православная церковь
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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