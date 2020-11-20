Проверку также проводит и Следственный комитет.

Причиной возбуждения уголовного дела в МО "Смольнинское" стала печать. Об этом сообщил портал "Фонтанка" 24 марта. Внимание правоохранительных органов привлекла возможная подделка при изготовлении печати в муниципальном округе. Делом занимается следственный отдел УМВД по Центральному району Петербурга.

Поводом для возбуждения уголовного дела по 327 статье УК РФ (изготовление поддельных документов, штампов, печатей или бланков) стало заявление главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова в отношении неустановленного лица. По данным издания, проводит проверку и Следственный комитет – 170 статья УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ).

Конфликт в МО "Смольнинское" продолжается длительное время. В результате последних муниципальных выборов большинство мандатов не досталось партии "Единая Россия". Однако по вопросу приемлемой кандидатуры во главе муниципального округа им до сих пор не удалось договориться. Поэтому МО "Смольнинское" возглавил его прежний председатель Григорий Ранков, который сам выборы проиграл.

Ранков подал заявление в полицию после того, как оппозиционные депутаты округа попытались избрать нового главу округа. С 2021 года нынещний глава округа не созывает местный совет, однако депутаты собираются самостоятельно. Одно из таких заседаний в январе для депутатов "Смольнинского" закончилось визитом в полицию.

При имеющемся главе МО новая исполняющая обязанности главы округа, избранная мундепами в начале февраля, подписывает самостоятельно. Мундепы отправляют принятые на заседаниях решения на подпись в аппарат муниципального совета, но Ранков не подписывает их, а затем через суд аннулирует. Депутаты пытались подать в суд на Ранкова, но тот отозвал этот иск, как уполномоченное лицо муниципалитета по ЕГРЮЛ. Однако на этом противостояние не закончилось – Ранков обжаловал в суде решение об избрании Мишкинис и.о. главы округа, и суд приостановил действие документа в качестве обеспечительной меры.

Мундепы снова избрали нового главу. После чего они обратились к нотариусу, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, тот направил документы в налоговую для регистрации. Так депутаты изготовили новую печать.

Сейчас процедура изменений в ЕГРЮЛ приостановлена, у налоговой и нотариуса изъяли документы.

Прокуратура Петербурга подтвердила нарушения в финансово-бюджетной деятельности МО "Автово", которые выявила Контрольно-счетная палата. Юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Фото: Piter.tv